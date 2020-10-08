Van'a Türkiye'nin en büyük hareketli güneş takip sistemi

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde yaklaşık 51 milyon dolarlık yatırımla kurulan Türkiye'nin en büyük hareketli güneş takip sistemi, yıllık 30 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Urartu medeniyetine Tuşba (Güneş Kenti) adıyla başkentlik yapan Van, güneşli gün sayısı ve GES yatırımlarına uygun arazi varlığı açısından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek bölgeler arasındaki ikinci kotayı alan Van'da yeni projeler de hayata geçiyor. Erciyes Anadolu Holding'e bağlı Erciyes Anadolu Enerji Grubu, Türkiye'nin alanında en büyük hareketli güneş takip sistemi olan Güneş Enerji Santralini (GES) Tuşba ilçesinin Arısu Mahallesi'nde kuruyor. Yaklaşık 760 bin metrekare alan üzerinde kurulan GES, panel montaj aşamasına geldi. Dev yatırım için alana 138 bin adet panel kurulumuna başlandı.

“Türkiye'nin en büyük hareketli güneş takip sistemi”

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Arısu GES için öngörülen toplam yatırımın 51 milyon dolar olduğunu söyledi. Toplam 55 megavatlık kurulu gücüne sahip olacak olan santralin kendi alanında Türkiye'nin en büyük hareketli güneş takip sistemi olacağının altını çizen Başkan Akman, “Yani diğer sabit sistemlere göre güneşten yararlanma süresini gün boyuna taşıyıp bu sistem sayesinde güneş enerjisinden gün boyu istifade olanağıyla kaybolan kısmın tekrar sisteme katılımı ve verimin artması sağlanabiliyor. Arısu GES, yıllık yaklaşık 30 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her şeyin doğalını, haliyle enerjinin de doğal kaynaklısını tercih ediyoruz. Doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanırken aynı zamanda doğayı korumuş oluyoruz. Bu doğal kaynaklardan biri olan güneş enerjisi sistemi, önceden daha çok ısınma ihtiyacını gidermek için kullanırken, gelişen teknolojiyle birlikte elektrik üretiminde büyük bir artış yaşandı” dedi.

“Avantajı fırsata çevirmek isteyen yatırımcıları bölgemize bekliyoruz”

Van'ın Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi potansiyeline sahip illeri arasında yer aldığını dile getiren Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlimizin sahip olduğu bu avantajı fırsata çevirmek isteyen yatırımcıları bölgemize bekliyoruz. Biliyorsunuz ki Tuşba'ın anlamı ‘güneş kenti' demek. Tam da adına yakışır şekilde böyle bir sistemin ilçemizde kurulması bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum ve Tuşba İlçesi halkı adına da hepinizin huzurlarında Erciyes Anadolu Enerji Grubuna teşekkür ediyorum. Ülkemiz ekonomisine katkılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum.”