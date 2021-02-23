Van'a yeni kütüphane binası

Kütüphanenin yeni binasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Halk Kütüphanesi Müdiresi Aysun Dinçer Bekdemir, 4 bin 390 metrekarelik alanın 25 yıllığına kütüphaneye tahsis edildiğini ifade ederek, şu anda çalışmaların devam ettiğini ve büyük yol kat edildiğini söyledi. Yeni kütüphane binasının 2021 yılı içerisinde tamamlanacağını dile getiren Bekdemir, “Yeni binamızda engelsiz bölümü, Van kent kitaplığı, 0-3 yaş bebek kütüphanesi, 3-14 yaş arası çocuk bölümü, genç bölümü, 283 kişilik konferans salonumuz olacak ve burada yazar-okur buluşmaları dahil bütün etkinliklerimizi yapacağız. Yine gençlerimizin ve okuyucularımızın ders çalışıp araştırma yapabilecekleri 150 kişilik son teknolojiye uygun okuma salonu yer alacak. Bunun yanında koridorlar komple süreli yayınlar olacak ve okuyucularımız rahatça süreli yayınlarını alıp okuyabilecekler. Van ile ilgili en eski kaynaklara ulaşacağımız bir çalışma odası olacak. Ayrıca ‘Türk Edebiyatı', ‘Yabancı Edebiyatı' ve diğer bilimlerden oluşan 4 ayrı salonumuz olacaktır” dedi.

Şu anda mevcut kütüphanede 46 bine yakın kitabın olduğunu belirten Bekdemir, “Kitaplarımızda güvenlik bantları yer alacak ve böylece kitapların kaybolması, çalınması veya değiştirilmesi engellenmiş olacak. Okuyucularımızın ödünç alıp, iade verebilecekleri bir sistem gerçekleştirilecek ve sistem hem okuyucularımız için hem de bizim için çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanında gezici kütüphanemiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yeni kütüphane bahçesinin de binanın ruhuna göre düzenleneceğini belirten Bekdemir, “Bahçemizde konserler verip, yazar-okur buluşmalarını düzenleyeceğiz. Bunun yanında binanın ruhuna göre daha da geliştireceğiz” diye konuştu.