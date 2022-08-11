Van'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 10 Ağustos 2022 tarihinde ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçunu işlediği tespit edilen F.K. İsimli şüpheli şahsın ikamet adresine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde 1 kilo 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.