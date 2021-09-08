İhlas Haber Ajansı

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Van'da 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün finansman sağlamak amacıyla ektiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün finansman sağlamak amacıyla ektiği değerlendirilen 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 07 Eylül 2021 tarihinde Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi, Tüzek mezrası kırsal alanında PKK/KCK terör örgütünün finansman kaynağı elde etmek amacıyla ektiği değerlendirilen 1.700.000 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Kenevir ekimini yapan şahıs/şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Ele geçirilen kenevir ile ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat gereği delil maksatlı numune alınarak diğer kenevirler yerinde imha edilmiştir” denildi.

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