İhlas Haber Ajansı

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Van'da 1 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 3 ayrı operasyonda; 5 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

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