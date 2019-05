Van'da 1. Ulusal Fizik Olimpiyatı gerçekleştirildi

Van'ın merkez Edremit ilçesinde bulunan Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 1. Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenlendi.

Türk Telekom Fen Lisesi tarafından temel fen bilimlerine olan ilgiyi artırmak, araştırmacı bireyleri ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla 1. Ulusal Fizik Olimpiyatı gerçekleştirildi. Elite World Van Hotel'de düzenlenen açılış konuşmalarının ardından öğrenciler sınav olacağı Türk Telekom Fen Lisesi'ne geçti. 68 ilden yaklaşık 100 öğrencinin katılım sağladığı sınavda öğrenciler ter döktü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Telekom Fen Lisesi Fizik Öğretmeni ve 1. Ulusal Fizik Olimpiyatı Başkanı Fikri Odabaşi, bu tür yarışmaların düzenlenmesinin büyük emek gerektirdiğini belirtti. Fizik Öğretmeni Odabaşi, “Türkiye Geneli Fizik Olimpiyatları düzenliyoruz. Türkiye'nin her ilinden bir tane öğrenciyi misafir ettik. Bu anlamda her ile hitap ederek, oradaki insanlarla gönül bağı kurmaya çalıştık. Bu köprüyü de 1. Ulusal Fizik Olimpiyatı ile kurduk. Özelikle her şehirden en iyi olan öğrencileri biz burada ağırlıyoruz. Sınavda dereceye giren öğrencilerimize muazzam ödüllerimiz var. Bu kapsamda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL ödüllerimiz var. Bu ödülleri yanında en önemlisi prestij ödülümüz var. Prestij ödülüyle öğrencilerimiz yurt ve burs imkanları konusunda avantajlı olacaklardır. Yurt dışına gitme noktasında da bu sınav bir kapı hükmünde de olabilir. Bu sınav işte bu açıdan son derece önemlidir” dedi.

Fizik olimpiyatları sınavının öğrenciye pozitif, analiz ve sıra dışı düşünme gücünün kazandıracağına dikkat çeken Odabaşi, “Bu sıradan bir hadise değil. Bazen bir soru olur ki siz haftalarca bu soru üzerinde yoğunlaşırsınız. Bu sayede çocuklarımızı farklı şekilde, enine, boyuna düşünmeyi, analiz yapabilme becerisini geliştirme noktasında çok muhteşem katkılarının olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Öğrencileri 4 gün boyunca Van'da ağırlayacaklarını belirten Odabaşi, bu süre içinde kentin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacaklarını kaydetti.

Öte yandan pazar günü sonuçları açılanacak sınavda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye ise, 7 bin 500 TL ödül verileceği belirtildi.