Van'da ‘1. Van Denizi Yarı Maratonu' heyecanı

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 Haziran'da yapılacak ‘1. Van Denizi Yarı Maratonu' için lansman toplantısı yapıldı.

Spora ve sporcuya önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, il tarihinde ilk kez bir yarı maraton düzenleyecek. 1. Van Denizi Yarı Maratonu, 12 Haziran 2022 Pazar günü sabah saat 09.00'da Beşyol Meydanı'nda başlayacak. Kent tanıtımına büyük katkı sağlayacak 1. Van Denizi Yarı Maratonu için Van Büyükşehir Belediyesi'nde medya tanıtım ve lansman toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri ve gazeteciler katıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, “Bu yıl temel amacımız sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık vermek oldu. Asıl hedefimiz pandemi sürecini geride bırakan kentimizde insanlarımızı kaynaştırmak, spora teşvik etmek. Bölgemizin güzelliklerini keşfetmek için değişik etkinlikler düzenliyoruz. Van ilinin tanıtımına katkıda bulunmak hem de Van halkının Van'ı tanımasını sağlamak için arkadaşlarımız bir program yaptılar. Başvurular ve müracaatları almaya başladılar. Güzergahları için federasyona taslağımızı sunduk. Yarışma Beşyol'dan başlayacak, Van sahiline inecek, Van sahilinden devam edecek ve tekrar kent merkezinde biten 21 kilometrelik bir yarı maraton ve 10 kilometrelik de bir halk koşusu olacak. Halk koşusuna katılan herkese günün önemine binaen madalya ödülümüz olacak” dedi.

“Temel amacımız kentimizin tanınırlığını artırmak”

Profesyonel anlamda da katılımcıların olduğunu dile getiren Vali Mehmet Emin Bilmez, “21 kilometrelik yarı maratonu tamamlayan yarışmacılara belediyemizin bir ödülü olacak. Değişik kategorilerde yaklaşık 100 bin liranın üzerinde de bir ödül dağıtacağız. Yani burada temel amacımız ödüllü yarışma düzenlemek değil daha çok kentimizin tanınırlığını artırmak, bu spor dalıyla ilgilenen insanları kentimize getirmek. Yöre insanımızın da hem sportif bir yaşamın içine çekmek, bu sportif faaliyet esnasında da onların kaynaşmasını, birliğini, beraberliğini, komşuluğunu ve arkadaşlığını pekiştirmek. Bu yarışmada 10 kilometrelik halk kısmı kişinin ailesiyle birlikte katılabileceği bir etkinlik. İnşallah etkinlik boyunca da belli bir yerde de konserlerle de zenginleştirip güzel bir etkinlik haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Lansman toplantısı soru cevap şeklinde son buldu.

Ayrıca yarışmaya katılmak ve yarışma detaylarına internet üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.