Van'da 1 yılda bin 782 hayvan sahiplendirildi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en modern tesislerinden biri olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını korumaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sıhke Gölü kıyısında 10 dönüm alan üzerine inşa edilen merkezde geçen yıldan bu yana bin 134 köpek, 648 kedi olmak üzere toplamda bin 782 sokak hayvanı sahiplendirildi. Sokakta hayatını devam ettiremeyecek kadar yaşlı, engelli ve hasta hayvanlarla agresif ve yasaklı ırklar ise misafir ediliyor. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmaların dışında saha çalışmalarına da büyük önem veriliyor. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar da unutulmayarak, cadde ve sokaklara yaklaşık 140 aktif mamalık kuruldu.

İlçe belediyelerinden getirilen hayvanlarında bakımını üstlendiklerini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Allahverdi, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde sokak hayvanlarımıza yönelik aşılama, anti paraziter uygulama, kısırlaştırma ve medikal tedavilerini uyguluyoruz. Geçen yıldan bu yana merkezimizde 3 bin 312 köpek, bin 315 kedi aşılanırken, 5 bin 628 köpek, 950 kediye de paraziter uygulama yapıldı. Yine sokak hayvanlarına yönelik 1 yılda 5 bin 160 köpek, bin 100 kedinin medikal tedavisi yapıldı. 4 bin 658 köpek, 237 kedi kısırlaştırıldı. Kısırlaştırılan köpekleri küpelendikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktık. Bu çalışmaların dışında bin 134 köpek ve 648 kedi ise sahiplendirildi. Sahiplendirdiğimiz hayvanların da periyodik olarak yeni yuvalarında ziyaret ederek yaşam şartlarını kontrol ediyoruz. Barınağımızdan hayvan sahiplenmek isteyen 18 yaşından büyük tüm vatandaşlarımız, kimlik fotokopileri ile müracaat edebilirler'' ifadelerini kullandı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin hafta içi her gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olduğu da belirtildi.