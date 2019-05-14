Van'da 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili S.T. isimli şahıs hattında işlem yapıldığı bildirildi.