Van'da 10 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 10 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili S.İ. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.