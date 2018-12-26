Van'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi Hüsrev Paşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 plaka sayılı araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.