İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar esnasında araziye gizlenmiş vaziyette 9 kilo 100 gram toz esrar ve 1 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.