Van'da “10. Otizm Farkındalık Paneli”

Otizm Farkındalık Paneli” yapıldı.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele, Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Van İl Defterdarı Murtaza Kamar, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, otizm konusundaki farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Van Otizm Derneği Başkanı ve Gevaş Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erkan Düz, otizmin birey, aile ve toplum ölçeğindeki etkileriyle ilgili bir konuşma yaparken, Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Mengi ise otizmin tarihçesini ve otizmli bireylerin eğitim sürecini anlattı.

Panel; Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in Van'daki otizmli ve engelli birey ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili bilgi vermesiyle devam etti.

Yaklaşık iki saat süren panel, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.