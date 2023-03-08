Van'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van'da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan hapis cezası bulunan C.Y. isimli şahıs, Erciş ilçesinde yakalandı. JASAT ekiplerince gözaltına alınan C.Y. isimli şahıs, 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi” denildi.