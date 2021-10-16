Van'da 104 kilo 500 gram eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda Afganistan'da üretilip İran üzerinden Türkiye'ye getirilen 104 kilo 500 gram eroin ile 130 kg 400 gr sıvı asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken kararlılık mesajı verildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan'da üretilip İran üzerinden Türkiye'ye getirilen 100 paket halinde 104 kilo 500 gram eroin maddesi, eroin yapımında kullanılmak için yurt dışına gönderilecek olan 130 kg 400 gr sıvı asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.” denildi.