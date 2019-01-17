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Van'da 11 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 11 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinin garajında bulundurduğu bilgisi üzerine Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan operasyonda, şüpheli şahsın garajında 11 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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