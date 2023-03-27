Van'da 11 organizatör tutuklandı

Van’da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı şüphesiyle 11 organizatör tutuklandı.
Van'da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yaptığı şüphesiyle 11 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 7 operasyonda 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 11 organizatör tutuklanmıştır. 'Göçmen kaçakçılığı' suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur" denildi.