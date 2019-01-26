Van'da 11 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 11 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale'de 2 mahalle 3 mezra, Gürpınar'da 3 mahalle 3 mezra olmak üzere toplam 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.