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Van'da 112 sağlık çalışanlarına tıbbi farkındalık KBRN eğitimi

Van’da 112 sağlık çalışanlarına yönelik Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Van'da 112 sağlık çalışanlarına yönelik Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.


Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) olaylarında nasıl bir yapılanma olması, neler yapılması gerektiği ve personelin konu ile ilgili farkındalığını artırmak amacıyla tıbbi KBRN farkındalık eğitimi 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında verildi. Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı KBRN eğitmenleri tarafından Sağlık Hizmetleri Başkanlığa bağlı acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 270 personele Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer nitelikli kazalara müdahalede, KBRN olaylarına karşı müdahale aşamaları, KBRN'nin önemi, hasta sevkinin uygun koşullarda yapılması ve korunma yolları konularında eğitim verildi.

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