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Van'da 114 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 çuval içerisinde 114 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 çuval içerisinde 114 kilogram eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 Mart 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, Gürpınar ilçesi Zernek Barajı mevkiinde operasyon icra ettikleri belirtildi. Operasyonda 3 çuval içerisinde toplam 114 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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