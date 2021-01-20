İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 12 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinelin bilgiye göre kaza, Van-Erciş yolu üzerindeki Oto Sanayi Kavşağında meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda 12 aracın bir birine girdiği kaza 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Polis, olası başka kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldıktan sonra kazaya karışan araçlar tek tek olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.