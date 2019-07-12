Van'da 121 kilo 940 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "10 Temmuz 2019 günü müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı kamyonette yapılan aramada; 4 çuval içerisinde 298 paket halinde toplam 121 kilo 940 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili Y.E., Ö.A. ve S.A. isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca Ö.A. adli kontrol şartıyla serbest, Y.E. ve S.A. ise tutuklanmıştır” denildi.

Uyuşturucu ticareti yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.