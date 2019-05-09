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Van'da 123 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 123 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 123 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskele Mahallesi Cezaevi 2. Çıkmaz Sokak'ta bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı detaylı aramada; ikametin salon kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış 120 paket halinde toplam 123 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.K., V.K. ve C.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

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