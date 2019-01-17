Van'da 127 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 25, Gevaş'ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 21 olmak üzere toplam 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği beklenmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 2, Bitlis'te eksi 5, Hakkâri'de eksi 2 ve Muş'ta 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta 1 ve Hakkâri'de 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.