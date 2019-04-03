Van'da 129 kaçak göçmen yakalandı

Tuşba ilçesindeki Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, Esenpınar Mahallesi sınırlarında yabancı uyruklu bir grup insanın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan müdahale sonucunda, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 20 Afganistan ve 23 Pakistan olmak üzere toplam 43 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Öte yandan, Muradiye ilçesinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Açıkyol Mahallesi sınırlarında icra edilen müşterek operasyon neticesinde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 45 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde ise yaya olarak yürüyen 41 Afganistan uyruklu şahsı yakaladı.

Yakalanan 129 kaçak göçmen, bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.