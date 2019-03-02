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Van'da 132 yerleşim yerinde karla mücadele

Van’da kar yağışından dolayı halen kapalı bulunan 132 yerleşim yolunun açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van'da kar yağışından dolayı halen kapalı bulunan 132 yerleşim yolunun açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devan ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 28, Başkale'de 31, Çaldıran'da 6, Çatak'ta 31, Gevaş'ta 6 ve Gürpınar ilçesinde ise 30 olmak üzere toplam 132 yerleşim yerinin kapanan yolu açma çalışmaları Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor.

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