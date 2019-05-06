İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 133 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Edremit ilçesinde durdurulan bir kamyonda 133 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan bir kamyonda 133 kaçak göçmen yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeni Camii Mahallesi 13. Cadde üzerinde yapılan devriye görevi sırasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonun durdurulduğu belirtildi. Kamyonda yapılan aramada 74 Afganistan, 41 Pakistan, 7 Bangladeş, 7 Myanmar ve 4 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 133 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan R.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan R.K. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmenler ise sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.