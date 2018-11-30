Van'da 138 kaçak şahıs yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki 3 evde yapılan operasyonda 138 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 12. Sokak, Güllük 2. Sokak ve Gülistan 1. Sokak üzerinde bulunan 3 ayrı ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 97 Afganistan, 32 Pakistan, 9 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 138 kaçak şahıs yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan A.K., D.K., T.İ. ve Y.Ö. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan D.K. cumhuriyet savcılığınca serbest, A.K., T.İ. ve Y.Ö. ise tutuklandı.

Yabancı uyruklu şahıslar ise, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.