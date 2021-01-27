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Van'da 14 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir aracın Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte araçta yapılan detaylı aramada, jantlara zulalanmış toplam 14 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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