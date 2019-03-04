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Van'da 147 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 24, Başkale'de 51, Çaldıran'da 8, Çatak'ta 10, Erciş'te 1, Gevaş'ta 4, Gürpınar'da 36 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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