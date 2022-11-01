İhlas Haber Ajansı

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Van'da 15 bin 128 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin 128 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 bin 128 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında "tütün mamulleri ve makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçakçılığı" suçları soruşturması çerçevesinde çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli markalarda toplam 15 bin 128 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.

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