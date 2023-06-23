Van'da 15 bin öğrenci sağlık taramasından geçirildi

Van'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Eğitimde Sağlık Hareketi' projesi çerçevesinde 15 bin öğrenciye sağlık taraması yaptı.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın başlattığı ‘Eğitimde Sağlık Hareketi' projesi çerçevesinde okullarda sağlık taraması yaptı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 90'dan fazla okulu ziyaret eden sağlık ekipleri, yaklaşık 15 bin öğrenciyi göz, işitme, ağız, diş ve ortopedik taramasından geçirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullarda tarama başlattıklarını belirterek, “Valimizin ‘Eğitimde Sağlık Hareketi' projesi çerçevesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize geniş bir sağlık taraması yaptık. Bu sağlık taraması içerisinde göz, işitme, ağız ve diş sağlığı taramalarının yanında, obezite çalışması, kronik hastalıklar yönünden çölyak, Akdeniz ateşi ve diyabet gibi hastalıkların tanısına yönelik taramalarımızı yaptık” dedi.

Tarama sonunda riskli görülen öğrencilerin ilgili polikliniklere sevk edildiğini vurgulayan Gümüş, “Riskli görülen öğrencilerimizin randevularını alarak ilgili polikliniklere sevk edilmesini ve burada gerekli tedavilerinin başlamasına yardımcı olduk. Bu anlamda çok güzel geri dönüşler aldık. Özellikle ağız ve diş sağlığı ile alakalı merkezimize epey öğrencilerimizi sevk ettik. Bunun yanında farklı hastalıklarda da yine riskli olan öğrencilerimizi, aileleri ile birlikte tedavilerini sağladık. Umarım bundan sonrada öğrencilerimizin taramaları devam edecek. Sağlıklı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.