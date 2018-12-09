Van'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs veya şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 8 Aralık 2018 günü Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerimizce; Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı araçta yapılan aramada üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 15 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimiz merkezi ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.