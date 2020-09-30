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Van'da 15 kilo 370 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin ön göğüs kısmının altına zulalanmış vaziyette 15 kilo 370 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin ön göğüs kısmının altına zulalanmış vaziyette 15 kilo 370 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı kamyonetin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 07 plaka sayılı kamyonette; narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön kaputunun içerisinde ön göğüs kısmının altına zulalanmış vaziyette 56 paket halinde toplam 15 kilo 370 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü İ.B. ve yolcu M.B. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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