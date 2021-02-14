İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da 15 Şubat öncesi terör operasyonu: 27 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yapabilecekleri değerlendirilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yapabilecekleri değerlendirilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek ilimizde mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylem tertip edebilecekleri değerlendirilen DGH mensubu şahıslara ve ikametlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca, EYP yapımda kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.