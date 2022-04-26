Van'da 15 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde çiftçiye yüzde 75 hibeyle kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde Van Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilen 15 ton kuru fasulye tohumu düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Van Tarım Kredi Kooperatifi yerleşkesinde yapılan tohum dağıtımına Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Mehtap Aydınoğlu ve çiftçiler katıldı.

“400 ton ürün elde edilmesi bekleniyor”

Tohum dağıtımı sonrası konuşan İl Müdürü İbrahim Görentaş, toplam bütçesi 480 bin TL olan projede tohum bedelinin yüzde 75'inin hibe olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılandığını anımsattı. Van genelinde 13 ilçede 120 çiftçiye dağıtılan tohumun havaların ısınmaya başladığı bugünlerde toprakla buluşturulacağını ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Tohumlar yaklaşık bin 250 dekar alana ekilecektir. Dağıtılan tohumların hasadından ise yaklaşık 400 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Bu da çiftçimiz ve ilimiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Tarımsal desteklemeler çerçevesinde çalışmalarımız devam edecektir. Çiftçilerimize bereketli bir üretim sezonu olmasını dilerim” dedi.