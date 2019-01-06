Van'da 15 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 9, Gürpınar ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da -5, Bitlis'te -9, Hakkâri'de -8 ve Muş'da -1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Bitlis'te 0, Muş'ta 1 ve Hakkâri'de -2 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.