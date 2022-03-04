Van'da 150 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 150 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, Tuşba ilçesinde narkotik dedektör köpeği Thor ile yapılan aramada 150 kilo 120 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.