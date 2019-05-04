Van'da 152 kaçak göçmen yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs veya şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 152 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ve ilçelerimizde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs veya şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında alınan ihbarların değerlendirilmesi sonucu; 2 Mayıs 2019 günü müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada 69 Afganistan, 7 Pakistan uyruklu göçmen yakalanmıştır. Yine 3 Mayıs 2019 günü müdürlüğümüz Gevaş İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce ilçedeki İpekyolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu önünde; 57 Afganistan, 19 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 152 kaçak göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli veya şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Yakalanan göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğinin dile getirildiği açıklamada, “Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkez ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.