Van'da 155 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 152 paket halinde 155 kilo 810 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı aramada, kamyonetin kasasının altı ile şasesinin üst kısmına yapılan özel bölmeye zulalanmış 152 paket halinde 155 kilo 810 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan S.D. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.