Van'da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 158 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18 - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 141 kilo 529 gram eroin, 17 kilo 132 gram metamfetamin, 25 gram afyon sakızı ve 15 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 17 şüpheli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti

yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.