Van'da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 150 kilo 975 gram eroin, 7 kilo 128 gram esrar, 590,77 gram metamfetamin, 376,7 gram afyon sakızı, 0,28 gram skunk, 10 adet ecstasy ve 34 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 44 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.