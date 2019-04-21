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Van'da 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagajında 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plakalı bir otomobil durduruldu. Narkotik madde arama köpeği Bozo'nun da katıldığı aramada aracın bagajında bez çuval içerisine zulalanmış 33 paket halinde toplam 16 kilo 550 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.Z. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

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