Van'da 16 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 16 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele bünyesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 36 yıl hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalanmış, 11 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet cep telefonu (yağma suçu) ve 40 adet araç koltuk kılıfı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 aranan şahıs yakalanmış, 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 28 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 12 aranan şahıs yakalanmış, suçüstü hırsızlıktan kablo, demir, su saati ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir” denildi.