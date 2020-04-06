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Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince 138 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince 138 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 6 Nisan 2020 tarihinde İran ülkesinden atlarla uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine Çaldıran ilçesi Uzunburun mevkiinde hudut karakolu ile icra edilen müşterek faaliyet sonucunda 138 kilogram eroin ve 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

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