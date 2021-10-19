İhlas Haber Ajansı

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Van'da 164 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk binalarda yapılan aramada 164 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk binalarda yapılan aramada 164 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 19 Ekim 2021 günü saat:13.30 sıralarında Saray ilçesi Sırımlı ve Bakışık mahallesinde düzensiz göçmenlere yönelik planlı faaliyet kapsamında operasyon yapıldı. İcra edilen operasyonda, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 164 Afganistan uyruklu şahıs metruk yapılarda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir” denildi.

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