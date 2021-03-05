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Van'da 165 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 15, Başkale'de 61, Çatak'ta 20, Edremit 1, Gürpınar 64 İpekyolu ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 165 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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