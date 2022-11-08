Van'da 17 araç trafikten men edildi

Van'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 722 araç/sürücülerine trafik idari para cezası uygulanırken, 17 araç ise trafikten men edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “1-8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 bin 402 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde toplam 722 araç ve/veya sürücülerine trafik idari para cezası uygulanmış, 17 araç trafikten men edilmiştir” denildi.