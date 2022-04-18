Van'da 17 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 35 yıl hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanmış ve 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 6 adet akıllı telefon, 4 adet tablet, 300 bin TL değerinde inşaat malzemeleri, 70 bin TL değerinde ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir” denildi.