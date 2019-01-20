Van'da 17 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 17 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 5, Gevaş'ta 3 ve Gürpınar ilçesinde de 9 olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği beklenmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 8, Bitlis'te eksi 18, Hakkâri'de eksi 15 ve Muş'ta eksi 16 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 2, Bitlis eksi 3, Muş v 3 ve Hakkâri'de 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.